Léo Santana leva 'Baile da Santinha' para o Armazém Hall

Criado por Léo Santana, o "Baile da Santinha" já é sucesso nas principais cidades no país. Em Salvador, a próxima parada do evento será no Armazém Hall em Villas, no dia 21 de outubro, a partir das 22h.

Conhecidíssimo pelos seus shows dançantes, Léo pretende animar o público com sucessos, como "Santinha", "Contatinho", "Deboche", além dos sucessos antigos "Madeira de Lei", "Negro Lindo", "Abana" entre outros. Além da apresentação dos pagodeiros, a noite conta com shows de Mc Duduzinho e Banda Saprime.

