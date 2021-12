Leo Santana lança nova música e aposta para o verão

Foi divulgada nesta sexta-feira, 6, mais uma música de trabalho do cantor Leo Santana. "Eu Não Vivo Sem Ela (eu te amo put#*ia)" faz parte do novo DVD do artista, "Levada do Gigante", gravado em São Paulo, e é a aposta do GG para o Verão.

Composta por Ed Nobre, Marco Lima e Rodrigo Martins, o hit mescla elementos do pagode, carregando também influências do sertanejo e do rock, com uma forte presença de instrumentos como sanfona e guitarra.

O hit já é sucesso nas plataformas digitais e o videoclipe já está disponível no YouTube.

Ouça a música abaixo:

