Léo Santana lança música nova com Mc Kevinho nesta sexta-feira

Misturando a batida do funk, elementos do bregafunk e o suingue do pagodão baiano, o cantor Léo Santana se une à Mc Kevinho e Mc Rogerinho em mais um novo hit, chamado “Só Você”.

A nova aposta tem composição de Vinícius Amaral, Érico Músicas e Iago Oliveira. A música vem acompanhada de um videoclipe gravado em São Paulo, que teve o processo de produção todo respeitando às normas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, os artistas gravaram suas participações separadamente.

”Três artistas e um hit, essa é a boa do momento! ‘Só Você’ chegou para trazer alegria e curtição nessa quarentena. Uma balada leve e envolvente. Foi um prazer gravá-la em parceira com esses dois amigos. Tenho certeza que a turma de casa também vai curtir muito!", revelou Léo Santana.

Ouça a música abaixo:

