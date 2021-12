Para alegria dos fãs, o cantor Léo Santana lançou, na noite desta segunda-feira, 4, o clipe do novo trabalho dele "Várias Novinhas". O vídeo, feito em parceria com Kondzilla (um dos melhores roteiristas do Brasil), já atinge a marca de quase 1 milhão de acessos.

Nas imagens, Léo aparece cercado por um grupo de pessoas, a maioria de mulheres jovens, dançando no meio da rua e depois na porta de um bar. Aos interessados em baixar o novo hit do pagodeiro, basta procurá-lo nas plataformas digitais.

Da Redação Léo Santana lança clipe do hit 'Várias Novinhas'; assista

