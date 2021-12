O cantor Léo Santana lançou nesta quarta-feira, 14, mais um hit como aposta para o verão. O clipe "Solinho da Rabeta", em parceria com a banda Pegaderia. O clipe foi divulgado no canal do cantor Léo Santana e já ultrapassou 500 mil visualizações.

A música faz parte do CD de verão de Léo, gravado no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. A gravação foi realizada na Arena Club, do Wet'n Wild em Salvador, e contou com cerca de 30 pessoas na equipe, entre bailarinos, figurantes e produção.

Confira:

Da Redação Léo Santana lança aposta para o verão em parceria com banda Pegadeira

adblock ativo