Léo Santana grava DVD ‘Levada do Gigante’ em São Paulo

A gravação do mais novo trabalho do cantor Léo Santana será realizada nesta quinta-feira, 15, em São Paulo. Intitulado de 'Levada do Gigante', o show ocorre no Credicard Hall, às 22h, e contará com as participações de Anitta, Atitude 67, Lauana Prado e o porto-riquenho Jhay Cortez.

“Eu busco a liberdade de não me prender apenas ao que meu público está acostumado a ouvir. A ‘Levada do Gigante’ é funk, pagode, axé, samba, sertanejo, pop, hip hop e rap. Sou músico e gosto dessa liberdade“, contou o cantor a respeito do seu repertório, que contará com 21 músicas, entre elas, 18 canções inéditas e 3 regravações.

Para a cantora Anitta, por exemplo, GG preparou duas canções. “As duas músicas têm a cara da Anitta. Conversamos e ela está super empolgada com a participação. Ela é uma cantora que eu admiro muito, será um grande encontro”, revelou.

Na apresentação, o cantor informou que foi organizado uma estrutura especial para satisfazer ao público presente. “Minha expectativa está altíssima. Preparamos algo bem diferente de tudo o que já fiz, pensando nos fãs e em tudo o que eles gostam de ouvir, cantar e dançar”, garantiu o Gigante.

As entradas custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis para compra no site da Tickets For Fun ou na bilheteria do Credicard Hall.

