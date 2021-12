Léo Santana grava clipe com DJ Thascya

O cantor baiano Léo Santana e a DJ paulista, Thascya, lançaram nesta sexta-feira, 18, o hit eletrônico “Que Seja Com Você”. O videoclipe da música já está disponível no canal oficial da cantora no Youtube, e em todas as plataformas digitais.

A letra foi escrita pelos compositores, Pablo Bispo, Ruxell e Serginho Santos, trio que já compôs para nomes como Pablo Vittar, Iza, Gloria Groove, entre outros. Além deles, a dupla Day e Lara também assinam a composição.

“A música fala sobre a vida e o amor, para não nos importarmos com o que os outros falam e seguir o coração. Provavelmente a maioria das pessoas se identificará.” – adianta Thascya.

Sobre o convite à Léo Santana, Thascya contou que tinha vontade de trabalhar com o gigante e que o primeiro contato foi feito via Instagram.

“Eu já conhecia o trabalho do Léo, piro na energia dele e tinha essa sementinha em mim, de que um dia faria uma collabcom esse gigante. Queria me unir com essa vibe de alegria e amor que ele emana. Como já nos seguíamos, conversamos pelo Instagram e o convidei pra gravar “Que Seja Com Você”, ele ouviu a música e curtiu demais”, afirmou a DJ.

DJ e produtora, Thascya, que atua há mais de 10 anos, é vencedora de 3 prêmios como melhor DJ mulher. Ela já se apresentou em mais de 10 países e carrega na bagagem aberturas de shows de David Guetta, Beyonce, Camilla Cabello, Pitbull, Neyo, Calvin Harris, Fatboy Slim, Bob Sinclar, entre vários ouros.

Além disso, a paulista está na lista de TOP 9 remixes da revista americana Billboardcom o remix de "Can't Stop The Felling" de Justin Timberlake, sendo a única DJ brasileira no ranking.

adblock ativo