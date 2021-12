Léo Santana fará show gratuito neste sábado em Periperi

Para quem gosta de um bom pagode essa é a pedida: o cantor Léo Santana se apresenta neste sábado, 29, na praça da Revolução (em Periperi), a partir das 16h, pelo projeto "Comunidade Show'. Detalhe importante: o show é gratuito. O evento ainda vai contar com a banda Pra Casar, cria do próprio bairro.

Na noite desta sexta, 28, pelo mesmo projeto, ele e sua banda fizeram show no Campo da Pronaica, em Cajazeiras 10, na companhia de Sinho Ferrary e da banda Samba e Cana. "Essa é uma oportunidade de levar meu trabalho para os bairros mais distantes. Venho de família humilde e sempre gosto de tocar para o povo", diz o cantor.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, o projeto pretende se estender. A ideia é realizar dois ou três shows a cada semestre. Mas antes disso, já em janeiro, num bairro ainda a ser escolhido, o cantor vai tocar outra vez para a população gratuitamente.

Para o verão baiano, Léo aposta no seu mais novo sucesso, a canção "Abana", que já está tocando nas rádios baianas.

Para o Carnaval, o cantor promete não decepcionar seus fãs. Na agenda já consta definida sua participação no bloco As Muquiranas, confirmando mais uma vez a parceria com as "meninas" mais abusadas do circuito.

Ainda na programação para a folia, as negociações estão a todo vapor para a repetição do trio pipoca do pagodeiro, que arrastou uma multidão por onde passou na folia desse ano.

