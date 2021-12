Léo Santana fará ensaios de verão no Wet’n Wild

Com quase quatro anos de carreira solo e mais de cinco músicas estouradas nas rádios, o cantor Léo Santana aposta todas as fichas na alta estação. Em coletiva realizada nesta quarta-feira, 6, foi lançado o projeto Verão do Gigante, os Ensaios de Verão de Léo Santana.

Sempre às sextas-feiras de janeiro, em quatro datas, os ensaios do Gigante acontecerão no Wet’n Wild. O primeiro acontecerá dia 5 e contará com shows do Gigante, Nego do Borel, Claudia Leitte e Mano Walter. Os ingressos serão vendidos na Salvador Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

Os ensaios seguem pelas sextas de janeiro e receberão shows de Marília Mendonça, Kevinho, Gabriel Diniz, Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano e Dennis DJ.

Léo Santana promete repetir o sucesso do Baile da Santinha e também fará shows no Festival de Verão, Festival da Virada Salvador, Réveillon Celebration, em Macéio-AL e Guarajuba-BA. No Carnaval, ele fará 13 shows. Sairá no bloco #VemcomigoGigante e no Nana. O Bloquinho do Gigante sairá no dia 7 de fevereiro do Farol da Barra.

Ele fecha a programação com apresentações na Quarta-feira de Cinzas em Porto Seguro e segue para uma turnê com três shows nos Estados Unidos.

Da Redação

