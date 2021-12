Léo Santana e Xand são confirmados na gravação do DVD de Dorgival Dantas

No feriado de 1º de maio, o forrozeiro Dorgival Dantas gravará seu mais novo DVD, intitulado "Minha música, nossa história", na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Artistas como Gusttavo Lima, Elba Ramalho, Fagner, Thiaguinho e Gabriel Diniz são alguns dos nomes confirmados no evento. Além destes, a participação de Léo Santana e Xand Avião também foi anunciada, durante coletiva na tarde desta quinta-feira, 19.

Consagrado por músicas como "Coração", "Tarde demais" e "Eu não vou mais chorar", o cantor potiguar reunirá seus maiores sucessos no novo trabalho, alén de apresentar 9 canções inéditas.

Questionado sobre o motivo de ter escolhido Salvador para celebrar um momento tão importante de sua carreira, Dorgival explicou: "O carinho que eu tenho pela Bahia e por Salvador foi a peça principal. Sobre a diversidade musical proposta pelos diferentes estilos musicais que participarão do projeto, o cantor enfatizou: "Independente de estilo, é música, é vida".

