Léo Santana é uma das 100 personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo, segundo ONU

O cantor baiano Léo Santana entrou nesta segunda-feira, 5, para a lista das 100 personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo em 2020 do MIPAD (Most Influential People of African Descent). Ao lado dele, aparecem ainda, a cantora Iza e o jornalista da CNN internacional, Renan Souza, na categoria de Mídia e Cultura.

Certificado pela Organização das Nações Unidas Internacional (ONU), o ranking foi revelado na Cerimônia de Reconhecimento e Premiação do MIPAD, que ocorreu após a abertura da 74ª Assembléia Geral da ONU. A premiação engloba todas as áreas de atuação, como arte e cultura, além dos empreendimentos de negros ou não que sejam voltados para o público afro.

Pelas redes sociais, o “Gigante” agradeceu a escolha e se disse muito orgulhoso pelo reconhecimento. ”Ser um dos escolhidos como representante afrodescendentes no meu país e saber que minha carreira impacta positivamente na vida de muitas pessoas só me faz crer que estou no caminho certo. Quanta representatividade! Haja orgulho. Gratidão acima de tudo!”, afirmou Léo pelo Instagram.

adblock ativo