Léo Santana é mais uma atração confirmada no Tardezinha Surreal

Mais uma atração foi confirmada para a apresentação da turnê Tardezinha Surreal, dia 4 de agosto, no Wet'n Wild. Comandado pelo cantor Thiaguinho, o evento já havia garantido a presença de Rodriguinho, ex-vocalista de Os Travessos, e grande amigo do anfitrião da festa. O nome da vez a marcar presença na grade do show foi o do cantor baiano Léo Santana.

Para participar da apresentação, o GG dará uma pausa nos ensaios da gravação do seu DVD "Levada do Gigante", que ocorre dia 15 de agosto, no Credicard Hall, em São Paulo.

Recentemente, Thiaguinho e Léo Santana fizeram um feat no single "Pretinho Tipo A", composição do cantor baiano em parceria com outros artistas. Além disso, os dois cantores já haviam gravado a musica "Negro Lindo", durante o Musica Boa do Multishow, em agosto de 2015.

De acordo com a assessoria do pagodeiro, ainda há mais atrações para serem confirmadas no evento.

As entradas podem ser adquiridas na Salvador Tickets do Shopping da Bahia, no Pida! do Salvador Shopping, Sympla, Partiu Balada e Oquei Entretenimento. A virada de lote acontece no dia 02 de agosto. Além do ingresso, o público que comparecer ao show precisará levar 1 kg de alimento não perecível que será doado para instituições de caridade.

adblock ativo