Léo Santana e Harmonia do Samba são atrações na festa de Réveillon de Neymar

Com festas públicas proibidas por conta da pandemia, Neymar irá fazer a sua balada privada para comemorar a chegada de 2021. Segundo o colunista Leo Dias, entre as atrações do "Neymarpalooza" estão Léo Santana, Ludmila, Grupo Menos é Mais, Harmonia do Samba e Wesley Safadão.

Outros nomes como Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e o grupo Jeito Moleque também compõem o line-up do “festival” do jogador. Neymar já proibiu o uso de celulares para evitar exposição do evento e não ser “cancelado” na internet, já que o país passa por uma segunda onda do coronavírus.

Vale lembrar que Neymar está se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida no dia 13 de dezembro, na partida contra o Lyon, após entrada dura do compatriota Thiago Mendes. Devido ao incidente, o camisa 10 do PSG acabou desfalcando o time nas partidas contra o Lorient, Lille e Strasbourg, todas válidas pelo Campeonato Francês.

O próximo compromisso da equipe francesa está marcada para o dia 6 de janeiro, fora de casa, diante do Saint Étienne.

