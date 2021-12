Léo Santana é a primeira atração confirmada do Forró do Bongo 2017

O pagodeiro Léo Santana é a primeira a atração confirmada para o Forró do Bongo 2017, que acontece dia 1º de julho, em Catu, na Bahia (80km de Salvador).

O cantor anunciou a presença no evento durante o Carnaval. "Atenção galera! Dia 1º de julho o gigante estará no Forró do Bongo, o São Pedro mais top do Brasil”, revelou Léo.

A venda de ingressos para a festa serão iniciadas na primeira quinzena do mês de março.

adblock ativo