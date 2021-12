Léo Santana comanda 'Arrasta Pé do Léo'

Léo Santana apresenta para Salvador, neste sábado, 9, a primeira edição do 'Arrasta Pé do Léo', que é um projeto voltado para as festas juninas. O evento acontecerá no Armazém Villas, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A promessa do cantor é entreter o público com um show em que cantará seus maiores sucessos, além de trazer o forró e o sertanejo, num evento onde o clima junino estará representado na decoração, que contará com barraca do beijo, bandeirolas, licor, amendoim e trio de forró.

A festa ainda terá o romantismo do cantor sertanejo Daniel Vieira, que ajudará Léo a comandar a noite. Os ingressos custam R$50 (pista), R$70 (área VIP) e R$100 (camarote), na casa de shows, em Vilas do Atlântico, e nos balcões de vendas da Ticketmix.

