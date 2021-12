Léo santana aposta em figurino ousado para puxar "As Muquiranas"

O cantor Léo Santana acaba de divulgar o figurino que usará para puxar o bloco As Muquiranas, no circuito Barra-Ondina, em Salvador. Trata-se de um look “CORSET”, que foi pensado de forma bem ousada para a folia.

A cor pérola foi escolhida para deixá-lo fino e elegante, se destacando nesse mundo de cores que é o carnaval. O sapato também foi feito sob medida, de forma artesanal, e adequado para o maior conforto do artista. Na cabeça uma Full-Lace, com corte chanel, adereço de cabeça com pérolas e cristais. O complemento do figurino é composto por meias e luvas de elastano, em tom perolado.

