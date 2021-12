Léo Santana aposta em "Crush Blogueirinha” como hit do carnaval

O cantor Léo Santana, abriu a temporada de ensaios 2019, na noite desta sexta-feira, 11, com uma verdadeira mistura de ritmos no seu “Baile da Santinha”. Além da já conhecida swingueira do gigante, o público pôde conferir ainda, o forró das bandas Saia Rodada e Aviões, o eletrônico do DJ KSVK e o sertanejo da dupla Henrique & Juliano.

Última atração da noite, já passava das 3h da manhã quando o anfitrião, Léo Santana, subiu ao palco cantando “Dia de Maldade”, levando o público ao delírio até o amanhecer do dia.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor disse que a diversidade de ritmos proposta no primeiro ensaio foi proposital.“O povo da Bahia tem muita facilidade em abraçar músicas, culturas e artistas. Por isso que somos tão bem vistos em vários lugares. A diversidade de ritmos e gêneros é algo que eu prezo muito. Costumo dizer que Baile engloba todo tipo de música”, afirmou.

Realizado no Wet'n Wild, na Avenida Paralela, o público conseguiu lotar os espaços, sem deixar de lado a animação. Dentre as opções disponíveis estavam camarote, pista e lounge backstage.

Apostando na "sofrência", a dupla sertaneja Henrique & Juliano deixou o público ainda mais apaixonado. No repertório, não faltaram sucessos como: Cuida bem dela, Vidinha de balada, Quem pegou, pegou, Cidade vizinha, Aquela Pessoa, dentre outras. "É muito bom poder voltar a Salvador, o povo baiano é muito "caloroso", sempre nos recebe da melhor forma possível, nos sentimos em casa", ressaltou o cantor Henrque.

Sobre o carnaval, Léo afirmou que aposta em “Crush Blogueirinha” para emplacar como hit da folia. A blogueira Bianca Andrade, a Boca Rosa, que participou do clipe, também compareceu ao Baile.

Quem não conseguiu ir na primeira edição do evento, ainda terá outras oportunidades, pois, o calendário do baile segue até a primeira sexta-feira de fevereiro. Na próxima semana, dia 18 de janeiro, o gigante recebe os cantores Wesley Safadão e Marília Mendonça. Atrações como Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraísa e o DJ Alok também estão confirmadas nas próximas edições.

