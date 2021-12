Léo Santana anuncia 'Ressaca da Santinha' em março

Parece que Léo Santana está cheio de surpresas para esse verão. Depois de ter oficializado, em rede social, o romance com a bailarina Lorena Improta, o cantor apareceu com outra novidade. Na noite deste domingo, 12, durante apresentação no ensaio da Timbalada, Léo anunciou mais um encontro com seus fãs: a "Ressaca da Santinha".

Segundo a assessoria do cantor, o evento está previsto para acontecer no dia 3 de março, no Wet' Wild. Além do show do gigante, a Ressaca da Santinha também terá apresentações da banda Harmonia e Timbalada.

Os valores dos ingressos e locais de compra serão divulgados em breve.

