Leo Santana abre programação do Réveillon do Gostoso e é criticado na web

O cantor Leo Santana tem sido criticado na internet, após realizar um show lotado em São Miguel do Gostoso, litoral do Rio Grande do Norte, neste domingo, 27. O Gigante foi uma das atrações da festa 'Pé na Areia' e atraiu uma multidão na abertura da programação do "Réveillon do Gostoso", que está sendo realizado no local e vai celebrar a chegada de 2021. As festas distribuídas por 7 dias, obteve início no domingo e segue até o dia 2 de janeiro.

Nas redes sociais é possível visualizar aglomerações durante a apresentação do artista. "Já saiu a vacina????", questionou uma seguidora.

Nomes como o grupo Menos é mais, Banda Eva, Dennis DJ, Thiaguinho, Pedro Sampaio e Vintage Culture participaram do evento.

De acordo com a produção, uma série de protocolos de segurança contra a Covid-19 estão sendo seguidos. Além disso, nas redes sociais, os organizadores do evento informaram que só será permitida a entrada na arena de eventos com o exame negativo para Covid-19.

adblock ativo