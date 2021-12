Léo Macedo lança projeto acústico na noite de Salvador

Léo Macedo, reconhecido por seu trabalho no comando da Estakazero, lançará um projeto paralelo à banda nas noites de Salvador. Os show acontecerão nas sextas-feiras de agosto, sendo o primeiro "Léo Macedo Acústico" nesta sexta, 1º, no Municipal Lounge Bar, na Pituba. Os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 35 (masculino).

O projeto, intimista, trará um repertório mais voltado para um forró "rebuscado", com versões de grandes nomes da música popular brasileira, como Alceu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, além de canções antigas da Estakazero, como "Xote Brasileiro", "De Frente Pro Mar" e "Algo Especial".

"Acho que todo artista tem vontade de fazer uma sonoridade diferente do cotidiano, de variar no repertório... Fazer um trabalho que se aproxime mais do público", disse Léo. Sobre a Estakazero, o cantor disse que o grupo pretende lançar um novo CD, mas ainda não é nada concreto, e, por enquanto, estão cumprindo a agenda de shows.

No dia 15 de agosto, Léo também vai apresentar sua versão acústica no Coliseu, em Patamares, para comemorar o aniversário da casa de shows.

