Léo e Thiago comandam noite sertaneja

A dupla Léo e Thiago vai animar a noite de quarta-feira, 30, do Twist Pub, com um repertório montado com os melhores sucessos do sertanejo, além das canções de moda de viola e arrocha. Em seguida, o DJ André Bala comanda a pista de dança com os hits do momento.

A festa tem início a partir das 21h e terá serviço gratuito de open bar de espumante para o público feminino até 1h.

Os ingressos custam R$ 25 (feminino) e R$ 35 (masculino) com nome na lista e até 23h. Depois, será cobrado couvert de R$ 30 (feminino) e R$ 40 (masculino).

