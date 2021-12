Leo Cavalcanti faz show neste sábado em Salvador

O cantor Leo Cavalcanti volta a se apresentar em Salvador a partir das 21h deste sábado, 3, no Teatro do Goethe-Institut, no Corredor da Vitória. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Para o show intimista, a apresentação vai ter violão, percussões, batidas e programações eletrônicas.

O repertório tem algumas músicas do novo disco e releituras de canções dos álbuns “Religar” (2010) e “Despertador” (2014), além de músicas de outros artistas. Uma das canções selecionadas é o recente single “Ainda Aqui Sonhando”, trilha sonora da novela “Órfãos da Terra”, da Globo.

