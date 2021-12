Depois de postar no Twitter uma foto eningmática em que aparecia só da cintura para baixo - que mais tarde revelou-se a arte do novo trabalho do cantor -, Lenny Kravitz lançou "Sex", faixa inédita presente no seu novo CD, "Strut", com lançamento previsto para setembro.

Lenny Kravitz lança "Sex"

