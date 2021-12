Lenine volta a Salvador com show do CD Carbono

Manter o foco no presente e no que fez ao longo de 30 anos. É sob essa ótica que Lenine volta a Salvador com o espetáculo Carbono, que será apresentado amanhã, no Teatro Castro Alves. A turnê do novo disco fecha uma trilogia que começa com Labiata, depois Chão, e termina com Carbono. "Com ele, de alguma maneira, um ciclo se fecha", comenta o cantor.

Lenine é acompanhado por Bruno Giorgi (bandolim, guitarra, efeitos e vocais), JR Tostoi (guitarra e vocais), Guila (baixo, synth e vocais) e Pantico Rocha (bateria e vocais), mesmos músicos que estão no disco.

Carbono traz também a participação de vários artistas parceiros do cantor. "Eu pude contar com novos amigos e eternos amigos", comenta. O disco conta com a Nação Zumbi na faixa Cupim de Ferro, com a baiana Orkestra Rumpilezz, que gravou a canção À Meia Noite dos Tambores Silenciosos, e ainda a banda de Amsterdam, Martin Fondse Orchestra.

Lenine conta que foi muito rápido o processo de composição e produção de Carbono - que durou apenas dois meses. "Envolveu pessoas espalhadas pelo mundo e foi gravado simultaneamente em vários lugares, coisa que só é possível com a internet".

Alotropia

Quanto ao nome Carbono, Lenine explica que é uma palavra que o acompanha desde a juventude, já que o compositor cursou três anos de engenharia química. "Primeiro porque eu coleciono palavras, então eu tenho muitas palavras que eu tenho uma paixão, e essa em especial está comigo em tudo há muito tempo".

Ele explica que pôde estudar não só a palavra, como as condições e características do elemento, e se reconheceu em cada uma delas. "Me vi principalmente na alotropia, o fato dele se ligar a qualquer coisa e formar outras coisas. E isso, de alguma maneira, me define como compositor e como criador".

Como artista, o pernambucano revela ter muito prazer no que faz e, por isso, todas as canções são especiais. Ele acredita que a memória do ser humano, de forma inconsciente, está impregnada de coisas que doem.

"É mais fácil você se lembrar da dor do que daquilo que faz rir. Mas eu, como descobri muito cedo que meu trabalho estava ligado ao prazer, tenho uma memória propícia para o bem, e em todas as canções eu tenho aquele momento de constatar que aquilo adquiriu uma materialidade a ponto de dizer 'surgiu uma canção'. Esse é um momento muito especial".

Carbono, apesar da constante referência à música popular pernambucana, traz essa característica mais diluída e mesclada com o rock, em alguns momentos.

"Eu nunca tive uma preocupação em dosar a música que eu faço. Eu acho que tem um Pernambuco cultural que carrego comigo até hoje, mas eu nunca desejei fazer somente maracatu, ciranda... eu sempre quis fazer canções de diversos estilos. Acho que música não precisa de adjetivo e eu encaro dessa maneira o que eu faço".

Para o compositor, Carbono é íntegro e singular. Por esse motivo, ele explica que nenhuma música pode representar sozinha todo o disco. E completa: "Você pergunta para um pai qual o filho que é mais bonito?"

