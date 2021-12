Lenine, Vercillo e Maglore fazem Festival de Primavera

A 3º edição do Festival de Primavera, que acontece em Morro de São Paulo, entre 15 e 17 de novembro, contará com um line-up que inclui nomes como Lenine, Jorge Vercillo e Maglore. O evento, produzido pelo Grupo A TARDE, é gratuito e deve receber 12 mil pessoas por dia, movimentando mais de 7,5 milhões na economia local.

Lenine, um dos maiores compositores e músicos do país, traz a apresentação do show "Chão", já visto em mais de 20 cidades do Brasil, além de Chile, Argentina, Uruguai, Paris, Milão e Vienne. No mesmo dia, 15 de novembro, o grupo Radiola, uma das principais bandas independentes da Bahia, se apresenta no palco do festival.

Já no dia 16, as atrações são o cantor e compositor Joge Vercillo, que já tem 15 anos de carreira e mais de 1,5 milhões de CDs e DVDs vendidos, e a banda Maglore, formada em Salvador em 2009.

No último dia de festival, a banda Batifun leva o samba para o público do festival. Atrações culturais e folclóricas da região também apresentam espetáculos que traduzem a cultura regional.

