Lenine traz turnê do novo disco para Salvador

O cantor Lenine volta a Salvador para apresentar seu último disco, "Chão", lançado em outubro de 2011. O artista da MPB sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em novembro, e deve incluir no repertório, dentre outras músicas, os sucessos "Se Não For Amor Eu Cegue", "Amor É Pra Quem Ama" e "Seres Estranho". O ingresso custa R$ 80 (inteira).

A turnê "Chão" já foi vista por mais de 20 cidades do Brasil, além de países europeus e sul-americanos. Em julho deste ano, Lenine participou da festa ConceitoCom, ao lado de Zeca Baleiro. Na ocasião, o público assistiu a uma prévia do novo show, com algumas canções do último disco.

Quem também deve se apresentar é a banda Scambo. O grupo vai fazer o show de abertura com as músicas do disco "Flare", lançado depois de um intervalo de seis anos.

