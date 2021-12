Lenine recebe alta e volta a realizar turnê de show

O cantor Lenine recebeu alta neste sábado, 9, do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O músico foi internado após ter arritmia cardíaca no início da semana. O problema foi diagnosticado durante exames de rotina.

No Facebook, Lenine comemorou a alta. 'Liberado geral. Obrigado amigos pelo carinho e pelas tantas mensagens inspiradoras. Nos vemos na estrada com #carbono', disse falando do seu mais recente álbum e da turnê que está fazendo.

O próximo show dele está agendado para o dia 16 em Aracaju, em Sergipe. O evento está confirmado.

