Lenine estreia turnê nacional com show na Concha Acústica do TCA

O cantor e compositor Lenine estreia sua turnê nacional no dia 19 de maio, em Salvador. Ele apresenta o show de lançamento do seu 13º disco, "Em Trânsito", na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 120 e já estão à venda.

No palco, o artista é acompanhado por Bruno Giorgi, que assina a direção musical e assume guitarra, efeitos e vocais ao lado de JR Tostoi (guitarra e vocais), Guila (baixo, synth e vocais) e Pantico Rocha (bateria e vocais).

No repertório, estarão canções inéditas e sucessos que marcaram sua trajetória, como 'Tubi Tupy' (parceria com Carlos Rennó) e 'É o que me interessa' (com Dudu Falcão).

