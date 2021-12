Lenine estreia nova turnê em Salvador neste sábado

A nova turnê do artista, “Lenine em Trânsito", marca o lançamento do 13º álbum do cantor pernambucano. A apresentação na capital baiana acontece neste sábado, 19, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O disco tem direção musical de Bruno Giorgi, que também toca guitarra, produz efeitos e faz vocais na banda integrada por JR Tostoi (guitarra e vocais), Guila (baixo, synth e vocais) e Pantico Rocha (bateria e vocais). O set list reserva canções inéditas, além de hits que marcaram a trajetória de Lenine.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e Bela Vista ou site do Ingresso Rápido.

