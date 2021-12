Lenine é uma das atrações do Festival da Primavera; veja programação

O cantor Lenine é uma das atrações principais do Festival da Primavera Salvador 2018, que acontece deste sábado, 15, a 30 de setembro, com uma série de atividades culturais gratuitas, realizadas em diferentes espaços da capital baiana. O artista se apresenta no dia 22 (sábado), às 19h, na Praça Caramuru, no Rio Vermelho.

A programação completa (veja abaixo) foi anunciada pela Prefeitura na manhã desta sexta-feira, 14, e contará ainda com um show náutico em São Tomé de Paripe e a apresentação da Orquestra Popular da Bahia. Uma das primeiras atrações musicais é o grupo Mudei de Nome (antigo Alavontê), que comanda neste domingo, 16, a tradicional Volta no Dique, a partir das 10h.

Criado em setembro de 2013, o Festival da Primavera reúne música, esporte, gastronomia, lazer, teatro, dança, artesanato, bikes, feiras e qualidade de vida para soteropolitanos e turistas.

