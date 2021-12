Lenine e Scambo se apresentam juntos no TCA

O músico Lenine voltará ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 24 de novembro para apresentar seu último disco, "Chão", lançado em outubro de 2011. O show de abertura ficará a cargo do grupo Scambo, sob o comando de Pedro Pondé, que executará as músicas do disco "Flare".

Em julho deste ano, Lenine participou da festa ConceitoCom, ao lado de Zeca Baleiro. Na ocasião, o público assistiu a uma prévia do novo show.

Os valores dos ingressos para a apresentação no TCA, marcada para às 18 horas, ainda não foram divulgados.

adblock ativo