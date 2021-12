Lenine é internado devido a um problema cardíaco

O cantor Lenine está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio. De acordo com mensagem publicada na página oficial do artista nesta quarta-feira, 6, foi detectada uma arritmia cardíaca em exame de rotina.

Por causa da internação, uma apresentação do cantor agendada para a próxima sexta-feira, 8, em Cubatão, em São Paulo foi cancelada. A previsão é que Lenine receba alta no próximo sábado, por isso, estão mantidas as apresentações em Aracaju (SE) e João Pessoa (PB), agendadas para os dias 16 e 17 deste mês, respectivamente.

Na rede social, fãs escreveram mensagens desejando melhoras ao artista. "Lenine, tudo vai ficar bem! Muita saúde!", escreveu um internauta. "Nós, seus fãs, estamos torcendo muito pela sua recuperação", escreveu outro.







