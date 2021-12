Lenine é internado com suspeita de dengue hemorrágica

O cantor Lenine está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a sexta-feira, 5, com suspeita de dengue hemorrágica. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa no site oficial e no perfil do Facebook do artista, ele deu entrada na emergência da unidade médica logo após finalizar um dos show do projeto Chão.

Ainda segundo a nota, as apresentações agendadas no Sesc Vila Mariana neste sábado e domingo, 6 e 7, estão canceladas, sem previsão de reagendamento. Detalhes sobre o estado de saúde do cantor não foram divulgados.

Até o momento, os shows dos dias 11 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e 12, 13 e 14 em São Paulo estão previstos para acontecer normalmente. Os ingressos referente ao show deste fim de semana podem ser reembolsados até 5 de maio em toda a rede IngressoSesc (www.sescsp.org.br).

