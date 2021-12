Lenine divulga parceria inédita com Nação Zumbi; veja

Que Lenine e Nação Zumbi têm características em comum não é novidade. A surpresa ocorre quando se descobre que essas duas referências da música pernambucana ainda não têm uma parceria. Ou melhor, não tinham. O cantor e compositor divulgou nesta quinta-feira, 16, em página oficial no Facebook, a co-autoria com o grupo precursor do mangue beat da música "Cupim de Ferro", que fará parte do álbum "Carbono", previsto para ser lançado em 30 de abril.

Lenine publicou vídeo em que aparece em estúdio gravando com os integrantes da Nação Zumbi. Em publicação na rede social, o cantor definiu a faixa como um "frevo'n roll", ou seja, um neologismo para definir a mistura de frevo, gênero nordestino, com o rock and roll. A canção faz referência ao frevo "Madeira que cupim não rói", do compositor conterrâneo Capiba, que morreu no final dos anos 1990 e deixou um grande legado musical para a população brasileira.

Assinam a produção da música e do disco Bruno Tostoi e Lenine. O álbum foi gravado entre janeiro e março de 2015 em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Amsterdam. O repertório possui músicas de Lenine e parceria com outros artistas, como Carlos Posada, Dudu Falcão, Vinicius Calderoni e Marco Polo. O baiano Letieres Leite fez o arranjo de uma das canções.

Tudo indica que Lenine retorna com esse álbum às referências do rock, xote, baião e frevo, após a incursão pelas experimentações eletrônicas em "Chão", que caracterizam parte significativa de sua obra musical, principalmente nos discos "Olho de Peixe", "Labiata" e "Acústico MTV". O cantor já divulgou a arte da capa de "Carbono", feita pelo artista plástico José Carlos Lollo, e o nome de algumas faixas, como "Castanho", "Grafite Diamante" e "Simples Assim".







#QuemVemLa: Carbono - Lenine Primeira parceria de Lenine com a Nação Zumbi o "frevo'n roll" "Cupim de Ferro" faz referê... Posted by Lenine on Quinta, 16 de abril de 2015

