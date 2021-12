Leitor de A TARDE pode dobrar ingresso para Arraiá Salvador

Quem comprar o Jornal A TARDE deste domingo, 8, pode dobrar o ingresso do Arraiá Salvador - O Arraiá da Capitá. Para isso, o leitor deve recortar o selo na capa do jornal e apresentar na bilheteria do Wet'n Wild, na Paralela, após comprar um bilhete para pista. Então, pagando R$ 60 (meia), leva dois ingressos para curtir Luan Santana, Saulo e Tomate.

O último dia do Arraiá Salvador ainda tem a apresentação das bandas Caviar com Rapadura, Estakazero e Kart Love. Os portões serão abertos às 13 horas e os leitores podem aproveitar a promoção até as 15 horas. A bilheteria do Wet'n Wild está aberta e aceita cartão.

O evento é realizado pelo Grupo A TARDE, On Line Entretenimento e Nossa Agência, com apoio da TV Record, Vitalmed, Pida e Piatã FM e patrocínio do Shopping Iguatemi, Bahiatursa, Prefeitura de Salvador, Schin, Coelba e Petrobras.

