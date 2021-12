Legião Urbana se apresenta na Bahia com novo vocalista

Após 19 anos parada, a banda Legião Urbana volta à Bahia como uma das atrações do Surf Eco Festival, em Itacaré. O grupo, que agora tem André Frateschi como vocalista, apresenta a nova turnê intitulada "Legião Urbana - 30 anos", no dia 1º de outubro, a partir das 20h.

O show é dividido em duas partes. No ínicio, a banda, ainda formada pelos integrantes originais (Dado Villa-Lobos na guitarra, Marcelo Bonfá na bateria e Formigão, no baixo), traz as canções do primeiro disco, "Legião Urbana", de 1985. Já na segunda etapa, Dado e Bonfá vão receber convidados especiais para fazer parte da Legião.

Criada em 1982, a Legião Urbana lançou dezesseis álbuns com mais de 25 milhões de discos vendidos. Entre os sucessos mais conhecidos estão "Será", "Ainda é cedo", "Por Enquanto", "Geração Coca-Cola", "Daniel na Cova dos Leões", "Tempo Perdido", "Eduardo e Mônica", "Índios", "Quase Sem Querer", "Que País É Este", "Monte Castelo", "O Teatro dos Vampiros" e "Vento Litoral".

