Leando Rocha encerra o Música no Pituaçu neste domingo

O cantor baiano Leandro Rocha encerra a temporada do projeto gratuito Música no Parque Metropolitano de Pituaçu, neste domingo, dia 29, no Quiosque Central.

Com o show Aperitivo Lado A, o cantor levará ao público um pouco do samba, do pop e de outros ritmos que compõem suas músicas autorais. Os músicos Danilo Santana, no baixo e Isaac Ribeiro, na percuteria, acompanham o cantor.

O projeto faz parte de uma pesquisa músico-teatral que mistura sons tradicionais e não convencionais, promovido pela produtora O Cidadão de Papel.

adblock ativo