Lê Fulerê e Jau comandam bailinho de Carnaval no Farol da Barra

Lê Fulerê e Jau vão abrir a folia do carnaval com a primeira edição do bailinho “Com Fé e Confete”, que acontece no dia 26 de fevereiro, às 18h, no pátio do Farol da Barra.

Os cantores prometem um repertório bem especial, que não vai deixar os baianos e turistas parados na prévia do Carnaval. A abertura dos shows fica por conta da fanfarra do bloco Arquiloucura.

Os ingressos estão à venda nas lojas Chez Cohen (piso L2 do Salvador Shopping) e Coreto Store (Shopping Bela Vista) ou pelo Sympla.

