Lazzo Matumbi receberá Comenda Senador Abdias Nascimento

O cantor e compositor baiano Lazzo Matumbi, 59 anos, receberá a Comenda Senador Abdias Nascimento. Este título é entregue anualmente a personalidades que tenham contribuído, de forma relevante, para a proteção e promoção da cultura afro-brasileira.

A assessoria de comunicação do artista contou que a honraria foi uma indicação da senadora Lídice da Mata. A data para a entrega do prêmio ainda não foi divulgada, mas estima-se que seja em novembro, no mês que se comemora o Dia da Consciência Negra.

Lazzo é considerado uma das mais belas vozes da música baiana. Ele, que teve o primeiro trabalho gravado em 1981 - "Compacto simples - Obras Salve a Jamaica (lado1) e Guarajuba (lado 2)" - se destaca pelo tom grave e inigualável. Um dos sucessos na voz do artista é a canção "Coração Rastafari"

Abdias Nascimento

Ele foi deputado federal de 1983 a 1987 e senador da República de 1997 a 1999, sempre pautando sua atuação política na defesa da cultura e da igualdade para as populações afrodescendentes no Brasil.

Autor de diversos livros sobre o assunto, Abdias propôs, em 2006, a adoção do dia 20 de novembro como o Dia Oficial da Consciência Negra, em São Paulo. Cinco anos depois, faleceu no Rio de Janeiro, aos 97 anos.

