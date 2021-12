Lazzo Matumbi homenageia o samba baiano em Salvador

O cantor Lazzo Matumbi homenageia o compositor Ederaldo Gentil e o samba baiano no show "Voltando às Origens", em Salvador, nos dias 19 e 20 de fevereiro. O evento acontece, a partir das 20h30, no Café-Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia Hotel, no Campo Grande.

No repertório, canções de Ederaldo, além de parcerias do compositor com outros sambistas, como Edil Pacheco e Walmir Lima. Músicas como "A Saudade Me Mata", "O Ouro e a Madeira", "Rose" e "Canto Livre de um Povo" serão apresentadas.

O couvert artístico custa R$ 60 e pode ser adquirido na bilheteria do teatro.

