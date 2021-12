Lazzo Matumbi faz sessão extra de show em homenagem a Luiz Melodia

Após ter esgotado os ingressos para os shows de sexta, 14, e sábado, 15, no Café-Teatro Rubi, o cantor Lazzo Matumbi anunciou uma apresentação extra no domingo, 16, às 20h, no mesmo local. Na ocasião, ele apresenta o show ‘Lazzo Canta Melodia’, em homenagem ao cantor Luiz Melodia, com quem dividiu o palco algumas vezes ao longo da carreira. Os ingressos custam R$ 70 e estão à venda na bilhteria e no site Compre Ingressos.

A ideia do show surgiu após Lazzo ser convidado pelo Prêmio da Música Brasileira a interpretar a canção “Negro Gato”, ao lado de Iza e Liniker. “Será uma homenagem à vida e obra deste amigo, um criador de canções incríveis, que nos deixou ano passado. Acho que uma música só é muito pouco diante do maravilhoso universo criado e deixado por Luiz”, destaca Lazzo.

No repertório, estão canções consagradas na voz de Melodia, como ‘Juventude Transviada’, ‘Surra de Chicote’, ‘Negro Gato’ e ‘Pérola Negra’, entre outras.

A relação de Lazzo e Melodia começou na década de 1980, quando o cantor carioca fez um show em Salvador. Depois a amizade se estreitou entre os vários encontros na capital baiana. Em 1983, quando Lazzo passou a viver em São Paulo, eles voltaram a se encontrar. Nesta época Lazzo gravou ‘Destino Coração’, de Melodia, e compôs a música ‘Negro Menino’, em parceria com Gileno Félix, que foi gravada na voz de Margareth Menezes.

Para o cantor baiano, os encontros mais marcantes se deram em Salvador, no show intitulado “Biscate LM” (as iniciais de Lazzo e Melodia), realizado no Teatro Castro Alves e em Brasília, no aniversário da Fundação Palmares.

