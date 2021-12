Lazzo Matumbi e Fabrício Boliveira falam sobre arte e racismo na A TARDE FM

Em um bate-papo animado na rádio A TARDE FM (103.9), nesta segunda-feira, 13, durante gravação do programa 'Conversa Brasileira', o cantor e compositor Lazzo Matumbi e o ator Fabrício Boliveira falaram sobre música, cultura, rumos da arte, trabalhos, influência, poder e governo, além de racismo.

Autor de grandes sucessos como “Alegria da cidade”, “Do jeito que seu nego gosta”, “Me abraça e me beija”, “Abolição” e “Luandê”, Lazzo afirmou que, apesar de estar muito associado ao reggae (ele trabalhou três anos com o jamaicano Jimmy Cliff), o seu estilo musical é indefinido. O cantor, que começou em quadras de escolas de samba, disse que acabou tirando desse ritmo a influência para trabalhar com outros, a exemplo do reggae, blues, maracatu, xote e o próprio samba.

“Eu faço uma fusão musical de tudo isso o que eu já ouvi. Não sei dizer o estilo que eu sou. Dentro da minha música, só posso dizer que ela é totalmente afro-brasileira, revelou.

Ao comentar sobre sua recente parceria com Larissa Luz no terceiro álbum solo dela, “Trovão”, Lazzo assumiu que nunca quis ser um artista de Carnaval e considera que a Bahia se determinou a fazer música somente para o período.

“Cantoras como Larissa (Luz) e Xênia (França) fugiram desse crivo que a Bahia se determinou: fazer música para o Carnaval. A música do Carnaval é só uma época. Ela pode até estar no Carnaval, mas não precisa ser feita para ele. Os artistas dos anos 80 surgiram com a única vertente: ser sucesso do Carnaval. Foi nesse momento que eu saí de cena. Eu quero participar do Carnaval, mas não quero ser um artista do Carnaval”, disse.

Sobre futuros projetos, Lazzo contou que está produzindo 'nas manhas' um disco comemorativo pelos seus 40 anos de carreira no próximo ano.

Cinema e música

Atento, Fabrício também demonstrou saber bem de música. O ator, que fez sucesso em grandes produções de cinema, teatro e TV, sendo um dos mais recentes, o empresário “Roberval” na novela “O segundo Sol”, conta que vai voltar a atuar cercado por música no filme sobre o cantor, compositor e apresentador Wilson Simonal. Ele já havia flertado por esse caminho quando interpretou “João de Santo Cristo”, personagem central da música e também filme “Faroeste Caboclo”.

Dupla se divertiu e debateu temas variados

“Eu continuo fazendo cinema ligado à música. Esse ano, tem o (Wilson) Simonal. Pra mim foi um grande prazer entrar na pele de um cantor, entender essa angústia. Diferente da gente que é cantor e está apoiado por um elenco, o cantor leva muito o nome dele só. Adoro contar essas histórias negras que não foram contadas”, afirmou.

"Simonal" estreia dia 8 de agosto em todo o País. O ator também participa de "Breves Miragens". Ainda sem data, o filme é de Eryk Rocha, filho do famoso cineasta Glauber Rocha. Em Salvador, Fabrício traz, no mês de novembro, no Pelourinho, o espetáculo itinerante "Jogo de Búzios". A produção autoral faz uma releitura da Revolta dos Búzios ocorrida entre os anos de 1798 e 1799.

O soteropolitano e ex-morador do bairro de Brotas, Fabrício atribuiu o talento as influências trazidas pelo ambiente e artistas da região, a exemplo do próprio Lazzo Matumbi.

“A intensidade da minha arte nasceu na Bahia, olhando para cantores e artistas como Lazzo Matumbi, que me influenciaram muito pelas músicas e escolhas. Todas as minhas contradições nasceram aqui”, contou.

Comemorados nesta segunda-feira, 13 de maio, os 131 anos da Abolição da Escravatura, foram temas de discussões entre os artistas sobre o racismo. Para a dupla, a data não remete a nenhum tipo de celebração para o povo negro.

"A gente não consegue se identificar com essa abolição, nunca conseguimos na verdade. O Brasil foi o último país a abolir e que mais escravizou negros na história, lembrou Fabrício.

“O que aconteceu depois? Essa escravidão realmente acabou? Precisa imaginar se 13 de maio representa alguma coisa? Como diz meu parceiro Jorge Portugal, o dia seguinte foi muito mais cruel e até hoje é”, pontuou Lazzo.

Acompanhe a conversa completa no programa 'Conversa Brasileira', neste domingo, 19, às 21h, pela A TARDE FM (103.9).

*Sob supervisão de Nelson Luis

