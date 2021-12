Lazzo Matumbi canta Melodia nesta quinta no TCA

O cantor e compositor baiano Lazzo Matumbi apresenta seu show “Lazzo canta Melodia” em sessão única, nesta quinta-feira, 22, a partir das 21h no palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos que variam entre R$ 15 e R$ 50 podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site do Ingresso Rápido.

No repertório o artista interpretará canções do homenageado Luiz Melodia, com o “Juventude Transviada”, “Surra de Chicote”, “Ébano”, “Negro Gato” e outros sucessos com arranjos refeitos e assinados por Lazzo. ““Será uma homenagem à vida e obra de um amigo, criador de canções incríveis”, declara o cantor.

Luiz Melodia foi um ator, cantor e compositor brasileiro de MPB, rock, blues, soul e samba. Filho do sambista e compositor Oswaldo Melodia, e ganhou projeção nacional com a interpretação de “Pérola Negra” feita por Gal Costa.

