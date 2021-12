Laura Vinci inaugura sua primeira mostra na Bahia

"Porque o branco é o mais parecido com o nada". Esta é a justificativa da paulista Laura Vinci para a escolha da única cor utilizada na exposição No Ar, que ganha inauguração hoje à noite, no Museu de Arte Moderna da Bahia.

"Todo o meu esforço de 'limpar' o espaço é para que o espectador possa perceber a si mesmo. É isso que eu gostaria de comunicar", acrescenta a artista, que ocupará a Capela do MAM com duas obras.

No Ar, que dá nome à mostra, é um convite para entrar, literalmente, na obra. Um piso levemente inclinado nos conduz uma fonte, da qual surge uma bruma - na verdade, gotículas de água tão mínimas que produzem um efeito muito semelhante ao vapor.

Bruma, paredes, piso e fonte são brancos. É nesta atmosfera que a artista quer que o visitante se permita penetrar. "Tudo o que eu faço é para o meu espectador. Não quero que ele contemple apenas. Para perceber o trabalho, ele tem que se deslocar", argumenta.

Poesia concreta - Enquanto No Ar já foi exposta em São Paulo, a segunda obra, Diurna, foi pensada especialmente para esta temporada, que segue até março.

Como uma espécie de moldura da obra principal, essa se utiliza das paredes e janelas circundantes da Capela como suporte para outro elemento que fala muito à obra de Laura Vinci, o texto.

"A linguagem, para mim, também é um corpo movente. Tem a ver com a transformação da matéria, como uma analogia a nós mesmos", conceitua a artista, que "cunha" versos nas paredes, como numa despretensiosa poesia concreta.

Nesta seara, Laura Vinci confessa que conta com a colaboração do marido, o músico, compositor e escritor José Miguel Wisnik. "Somos muito parceiros. Ele é meu assistente para assuntos literários", brinca.

Quanto ao parentesco sugerido no sobrenome, ela já não tem certeza. "Mas minha avó materna era da Toscana, mesma região de Leonardo da Vinci", lembra.

Estreia - Ao mesmo tempo em que encerra o programa expositivo do MAM para este no, No Ar marca a estreia de Laura Vinci no Norte-Nordeste, após 25 anos de carreira.

Seu currículo registra dezenas de mostras individuais e coletivas, incluindo participações nas bienais de São Paulo (2004) e do Mercosul (1999, 2005 e 2009), além da de Cuenca, no Equador (2009).

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Inhotim (Instituto de Arte Contemporânea), Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e Palazzo delle Papesse, na Itália, estão entre as instituições que possuem obras da artista em seus acervos.

