Larissa Luz leva empoderamento negro para o Música no Parque

A música baiana contemporânea está cada vez mais diluída entre os ritmos regionais tradicionais e as referências do eletrônico, dubstep, trap, rap e outras tendências mundiais. Representante dessa nova geração, a cantora Larissa Luz traz em seu discurso o empoderamento feminino e a exaltação da mulher negra.

No domingo, a cantora sobe ao palco do Música no Parque, ao lado de Russo Passapusso, para apresentar o seu novo disco, Território Conquistado. O penúltimo show da edição comemorativa de 15 anos do projeto acontece às 11 horas, no anfiteatro Dorival Caymmi, Parque da Cidade.

No repertório, além de Território Conquistado, Larissa vai fazer uma homenagem a algumas cantoras negras, como Nina Simone e Elza Soares. "Vai ter clássicos do samba reggae como Timbalada na época de Patrícia Gomes. Vai ser um show com referência aos bailes negros e à música negra feminina, na pegada eletrônica que é a nossa identidade sonora", conta a artista.

Já Russo, cantará algumas músicas do disco solo Paraíso da Miragem e outras do BaianaSystem, além de dividir alguns improvisos com Larissa. A parceria entre os dois já acontece há tempos, quando Larissa, ex-integrante do Ara Ketu, começou sua carreira solo e cantou ao lado dele no carnaval de 2013.

A sintonia artística entre os músicos revela as influências de cada um, explica. "A gente passeia por lugares distintos na música baiana. Essa mistura de ritmos e o som mais livre em termos de gênero. Nós temos ainda raízes próximas na música negra jamaicana e na eletrônica".

Nova música baiana

A cantora percebe um cenário de constante crescimento, principalmente na Bahia, para a musicalidade negra. "Nessa cena estão também O Quadro, Ifá Afrobeat e Rumpilezz. São grupos que estão transformando a forma de fazer, tanto em produção musical, quanto em produção executiva, se inserindo no mercado de uma outra forma. E isso tende a se expandir cada vez mais", avalia.



Com letras que abordam na temática o cotidiano e a luta feminina e negra, a artista contou com a ajuda da antropóloga Goli Guerreiro para construir o conceito do disco que, em cada faixa, homenageia uma mulher negra.

"A ideia é construir, reconstruir e tentar criar alguma coisa diferente para tirar as pessoas do lugar de conforto e, ao mesmo tempo, fazer todo mundo se mexer bastante. Uma música que as pessoas se divirtam e, com o movimento, não desapeguem do pensamento. Acho que a arte é uma ferramenta política importante e eu tento colocar meu posicionamento nela", afirma.

