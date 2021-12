Larissa Luz lança disco Trovão em show no Pelourinho

A cantora Larissa Luz lança seu novo disco 'Trovão' na próxima quinta-feira, 9, às 21h no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. Os ingressos custam R$ 15 e R$ 30 e podem ser comprados pelo site do Sympla.

'Trovão' será lançado oficialmente no dia 8 de maio em todas as plataformas digitais. Em seu novo trabalho, Larissa Luz constrói um “ritual baile”, que propõe conexão do sublime com o terreno, atualizando mitos yorubás e conduzindo um encontro entre som e movimento na pista.

Novo disco conta com as participações de Luedji Luna, Lazzo Matumbi e Ellen Oléria.

