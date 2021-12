Larissa Luz faz show gratuito em homenagem à mulher

Em comemoração ao dia da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira, 8, a cantora Larissa Luz, ex-Araketu, homenageia o público feminino em apresentação gratuita. O evento acontece às 21h da sexta, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

No repertório, a cantora pretende reverenciar mulheres expressivas no cenário musical como Nina Simone e Clara Nunes. No show a cantora irá atrelar música a teatro e literatura. Larissa cantará sucessos do primeiro disco solo MunDança.

Durante a apresentação no Pelourinho, a artista contará com participação da cantora e compositora Rebeca Matta, que cantará canções dos seus antigos álbuns, e inéditas que foram recentemente gravadas no seu CD e DVD, a ser lançado em breve.

