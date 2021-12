A cantora Larissa Luz é a única baiana indicada ao Grammy Latino 2016 que acontece nesta quinta-feira, 17, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, a artista – que ficou conhecida ao liderar a banda Araketu entre os anos de 2007 a 2012 –, está em seu segundo trabalho em carreira solo, o "Território Conquistado".

Em seu site oficial, ela fala sobre a faixa título do álbum, que conta com participação de Elza Soares: "Essa faixa reflete o sentimento e invasão de sensações que me tomaram durante todo o processo de composição do disco".

A baiana não poupa elogios a sua convidada e completou: "Gravar com Elza foi uma realização e tanta. Ela pra mim é a personificação da resistência. É um trovão, referência máxima".

Além de Larissa, outros brasileiros como Djavan, Michel Teló e Tiago Iorc concorrem nas demais categorias da premiação.

Da Redação Larissa Luz é a única baiana a concorrer ao Grammy Latino 2016

adblock ativo