Larissa Luz cancela show com rapper que mostra mulher como objeto

A cantora baiana Larissa Luz cancelou sua participação no show do rapper Flávio Renegado, que acontece nesta quarta-feira, 8, no Rio de Janeiro. Ela tomou essa decisão por achar que o clipe da nova música do artista "Luxo Só" apresenta a mulher negra como um objeto.

"Pra mim as imagens ecoaram e ressoaram como objetificação da mulher preta e a exaltação dos privilégios masculinos, o que não dialoga com tudo que venho fazendo e levantando no meu trabalho", explicou por meio de postagem em seu perfil no Facebook.

Larissa Luz deixou claro que respeita e admira o trabalho de Flávio Renegado e que essa é sua interpretação apenas em relação a este trabalho dele. "Respeito todos os profissionais envolvidos no clipe e, principalmente, Flávio Renegado, pessoal e artisticamente, porém, não partilho da ideia, nem da abordagem usadas na produção do vídeo, apesar de entender a raiz da intenção".

O rapper não se pronunciou sobre o comentário de Larissa Luz. A baiana não é a única a criticar o clipe do mineiro. A produção, que retrata uma orgia entre o músico e seis mulheres negras, causa polêmica entre ativistas.

O artista também é alvo de críticas em suas redes sociais. "Decepção é a palavra pra definir", "Esse clipe é um desrespeito às mulheres negras. Um clipe misógino e racista", "Cara, ao invés de empoderamento de mulheres negras, eu vi mais reprodução desse sistema escroto racista e patriarcal. Hipersexualização da mulher negra, reforço da heteronormatividade, mulheres negras servindo ao macho alfa "gostosão", foram alguns dos comentários no Facebook.

