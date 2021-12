Lançamento do trio elétrico do rap

Os rappers DaGanja, KL Jay, Coscarque, Fall Clássico, Blequimobiu e Kiko se reúnem, sexta-feira (4), a partir das 21 horas, na praça Tereza Batista (Pelourinho), para fazerem uma prévia do que o trio elétrico Rap Bahia apresentará no Carnaval. DaGanja, que já havia feito algumas participações na folia de Momo em Salvador, é o idealizador do projeto. As experiências anteriores despertaram no rapper a vontade de misturar a música e a cultura hip hop com o agito e a batida dançante do Carnaval baiano.

adblock ativo